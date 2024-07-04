Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытный перекус и предложила интересную альтернативу драникам.

Звезда проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом тонких блинов с картофелем и зеленью, которые напоминают деруны по вкусу.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Молоко – 300 мл

Мука – 120 г

Картофель (сырой) – 300 г

Зелень (укроп, зеленый лук) – 30 г

Чеснок – 3 зуб.

Соль – 0,5 ч.л.

Растительное масло – 40 г

Приготовление

В миске смешать яйца с молоком до однородности, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске с мукой добавить часть яично-молочной смеси и вымешать до однородности, чтобы добиться консистенции густой сметаны. Это поможет избежать комочков.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, полученную массу вылить в оставшуюся яично-молочную смесь.

Натереть картофель на мелкой терке и добавить в смесь.

Мелко нарезать зелень, измельчить чеснок и добавить в тесто.

Посолить и добавить растительное масло. Тщательно перемешать тесто.

Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Перед первым блином сковороду слегка смазать растительным или сливочным маслом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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