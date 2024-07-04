Звезда проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом тонких блинов с картофелем и зеленью, которые напоминают деруны по вкусу.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 300 мл
- Мука – 120 г
- Картофель (сырой) – 300 г
- Зелень (укроп, зеленый лук) – 30 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Растительное масло – 40 г
Приготовление
В миске смешать яйца с молоком до однородности, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В отдельной миске с мукой добавить часть яично-молочной смеси и вымешать до однородности, чтобы добиться консистенции густой сметаны. Это поможет избежать комочков.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, полученную массу вылить в оставшуюся яично-молочную смесь.
Натереть картофель на мелкой терке и добавить в смесь.
Мелко нарезать зелень, измельчить чеснок и добавить в тесто.
Посолить и добавить растительное масло. Тщательно перемешать тесто.
Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Перед первым блином сковороду слегка смазать растительным или сливочным маслом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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