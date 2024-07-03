Украинский политолог и блогер, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что машины военных забирают эвакуаторы прямо возле госпиталя.

Об этом Сазонов сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Стали эвакуировать авто военных возле центрального госпиталя в Киеве. Да, там безлад и куча авто, но эвакуировать - это какой-то сюр. Пусть потом пацаны на костылях через весь город едут куда-то забирать машину. Эвакуаторщики не принимают, что если парни увидят, что их машину или машину побратимов эвакуируют, то у них самих большие шансы на костылях потом ходить", - говорит военный.

По его словам, только малая часть идет в бюджет, остальная сумма - частной фирме.

"Из общей суммы примерно в 1750 грн за эвакуацию, в бюджет идёт только около 450 грн, остальное частной фирме. Подумаем с пацанами, может и в офис частной фирме зайдём на чай", - резюмировал Сазонов.

Напомним, в Украине может быть введен новый штраф за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами, что особенно актуально для мотоциклистов. Планируется установить размер штрафа на уровне 17000 гривен.

За повторное нарушение сумма штрафа вырастет до 34 000 гривен.

Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду.

Уже в ближайшее время народные депутаты могут его рассмотреть.

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