С июля 2024 года в Украине минимальная заработная плата будет составлять 8000 грн в месяц, а почасовая ставка – 48 грн. Такие данные приведены в статье 8 Закона "О Государственном бюджете на 2024 год" . Согласно законодательству, с 1 января 2024 года минимальная зарплата была установлена ​​на уровне 7100 грн., а с 1 апреля повышена до 8000 грн. Эти показатели будут сохраняться без изменений и в июле этого года.

Влияние размера минимальной зарплаты на доходы и налоги

В июле 2024 года работодатели должны обеспечить зарплату наемным работникам не менее 8000 грн. С этого размера нужно уплатить налог на доходы физических лиц в размере не менее 1440 грн (8000 × 18%) и военный сбор — не менее 120 грн (8000 × 1,5%).

Минимальный размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в июле составит 1760 грн. (8000 × 22%).

Максимальная база начисления ЕСВ остается на уровне 15 минимальных зарплат, что в июле составит 120 000 грн. Соответственно, максимальная сумма ЕСВ с 1 апреля равняется 26 400 грн (8000×15×22%).

Ранее Politeka также писала о том, что некоторым пенсионерам могут урезать пенсии на 20%. Как сообщили в ПФУ, украинские пенсионеры могут потерять пятую часть своих выплат – это произойдет в единственном случае.

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