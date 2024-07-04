Украинцев предупредили, что высотки жилых домов могут оказаться затруднительным положением уже этой зимой.

Украина готовится к следующему отопительному сезону в условиях практически уничтоженной российскими ударами энергогенерирующей системы. Высотки жилых домов станут в затруднительное положение из-за отключения электроснабжения, что усложнит обеспечение отопления.

Об этом председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сказал в эфире Киев24 .

Он предупредил, что наряду с вопросом производства тепла возникает еще один. То есть этажи выше 9 могут остаться без отопления.

"Первый вопрос, откуда он будет генерироваться. А второй вопрос: как поднимать на многоэтажную застройку это отопление. До 9-го этажа – это давление, которое может выдать теплостанция. Например, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По другим (этажам) – вопрос. Я живу в 24-этажном доме, здесь будет тяжелая ситуация, если не снабдить насосную группу дополнительными генераторами", - объяснил Игнатьев.

По его словам, существует возможность, что это приведет к панике на рынке не только генераторов, но и горюче-смазочных материалов.

"Поскольку вы понимаете, какой объем топлива необходим для того, чтобы обеспечить генераторы и выдачу электроэнергии по домам", - отметил Игнатьев.

Напомним, что в последние дни ситуация с отключением электроэнергии стала чрезвычайно критической: в регионах электричество выключают уже трижды в день на четыре часа. Укрэнерго рассказало о причинах дефицита электроэнергии и перспективах улучшения ситуации.

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