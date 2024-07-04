Согласно пояснительной записке законопроект №7731 был разработан с целью законодательного урегулирования трудовых отношений.

В конце июня Верховная Рада приняла закон №7731 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов". Стало известно, что изменится в Украине после его вступления в силу.

Согласно пояснительной записке законопроект №7731 был разработан с целью законодательного урегулирования трудовых отношений с целью защиты национальных интересов во время вооруженной агрессии против Украины.

Законопроект предлагает внести дополнения в Часть 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, касающиеся "Расрыв трудового договора по инициативе работодателя". Добавить пункты 13 и 14 с таким содержанием:

Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (за исключением освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении или организации, определенных в правилах внутреннего трудового распорядка, в соответствии с частью второй статьи 142 настоящего Кодекса. Статья 142 "Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине" определяет трудовой распорядок на предприятиях, учреждениях и организациях.

В некоторых отраслях экономики Украины для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.

Дополнение к части 1 статьи 46 "Отстранение от работы" предусматривает предоставление работодателям права отстранять работников в следующих случаях:

Появление на работе в нетрезвом состоянии; появление на работе в состоянии наркотического или токсического опьянения; Отказ или уклонение от обязательных медицинских осмотров, учебы, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране; Проведение служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов или операторов критической инфраструктуры; В других случаях, предусмотренных законодательством.

В Верховной Раде уточнили, что общая цель законопроекта заключается в обязательном введении правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для государства, а также на объектах критической инфраструктуры.

Источник: Фокус.

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