Молодую капусту по этому рецепту можно подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо – полезное, легкое в приготовлении и низкокалорийное.

Рецепт этого блюда из молодой капусты стал легендарным. Особенно среди тех, кто любит блюда из капусты, кто следит за фигурой и здоровьем.

Своим вариантом стейков из молодой капусты поделился на своей странице в Инстаграмм и участник «Мастер Шеф-12», повар-блогер Илья Харламов.

Ингредиентам понадобится совсем немного: молодая капуста, пармезан, оливковое масло, хумус и перец.

Приготовление стейков из молодой капусты тоже не займет много времени. Первое, что необходимо сделать – нарезать капусту на стейки толщиной 2,5-3 см.

«На пергаменте сделайте горки из сыра, добавьте масло и перец. Выложите капусту на сыр, смажьте маслом и добавьте чабрец. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут», – рассказал участник «Мастер Шеф» о ходе приготовления блюда.

Готовые стейки из капусты выкладываем на хумус сыром вверх и можно подавать на стол.

Рецепт такого блюда из молодой капусты понравился многим подписчикам на странице кулинара.

«Едва языка не проглотила, пока смотрела видео, спасибо Илья, обязательно приготовлю»,

«Боже, вы просто кулинарный волшебник»,

«Фантастически!» , – комментируют поклонники участника «Мастер Шеф».

Отметим, что стейки из капусты можно готовить с мясным фаршем и шампиньонами, запекать под сыром, с любимыми специями и другими ингредиентами.

Также капусту перед запеканием смазывают сметаной или сметанно-майонезным соусом.

Последние новости Украины:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво показал, как вкусно запечь картошку.

Нереально вкусный: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт супа, которым восхищается весь мир.

Хименес-Браво поделился рецептом завтрака с шедевральным вкусом.