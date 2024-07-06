По данным Национального банка Украины, с начала 2024 года снизились частные денежные переводы в Украину почти на $400 миллионов. В период январь-май 2024 года сумма таких переводов составила $4,37 миллиарда, что на 8,59% или $376 миллионов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в мае объем денежных переводов достиг $0,88 миллиарда, что меньше по сравнению с $953 миллионами в мае прошлого года по предварительным данным Национального банка Украины.

В то же время переводы как оплата труда из-за рубежа в мае сократились до $0,81 миллиарда, что на 15,4% меньше, чем в марте 2023 года ($958 миллионов). Чистая оплата труда, учитывая расходы и налоги мигрантов, составила 542 миллиона долларов.

Остальные частные переводы остаются стабильными и в мае составили $0,33 миллиарда.

Национальный банк Украины оценивает, что в мае через официальные каналы в Украину было переведено $469 миллионов, а через неофициальные каналы – $406 миллионов.

Ранее Politeka также писала о том, что некоторым пенсионерам могут урезать пенсии на 20%. Как сообщили в ПФУ, украинские пенсионеры могут потерять пятую часть своих выплат – это произойдет в единственном случае. Чтобы избежать этого, нужно лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это в онлайн-режиме через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал "Действие".