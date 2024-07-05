Салат с куриными сердечками и сыром – доступное, невероятно вкусное и полезное блюдо, которое можно готовить и на каждый день, и для праздничного стола.

Украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан поделилась оригинальным рецептом вкусного салата с куриными сердечками, маринованными огурцами и сыром.

"Очень вкусный салатик для любителей куриных сердечек. Я обожаю этот салат, так как он хорош как самостоятельное блюдо, а также будет вкусным дополнением к праздничному столу", – советует кулинар.

Для приготовления салата с куриными сердечками нам понадобятся следующие ингредиенты:

сердечки куриные – 700 г

шампиньоны - 300 г

лук - 1 средний

огурцы маринованные – 200 г

твердый сыр тертый – 40 г

петрушка – несколько веточек

сметана – 2 ст.л.

майонез - 2 ст.л.

соль – по вкусу

немного растительного масла для жарки

Куриные сердечки предварительно отвариваем в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут), а затем перекладываем в миску, чтобы они остыли. Когда куриные сердечки охладятся, разрезаем их пополам, удаляя сосуды и жир.

Лук и грибы нарезаем полукольцами и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Маринованные огурцы нарезаем полукольцами.

В большой миске смешиваем куриные сердечки, обжаренные грибы с луком, маринованные огурцы, мелко нарезанную петрушку и тертый сыр. Заправляем все сметаной и майонезом, добавляем соль по вкусу, перемешиваем – и наш салат с куриными сердечками готов.

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