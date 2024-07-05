Украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан поделилась оригинальным рецептом вкусного салата с куриными сердечками, маринованными огурцами и сыром.
"Очень вкусный салатик для любителей куриных сердечек. Я обожаю этот салат, так как он хорош как самостоятельное блюдо, а также будет вкусным дополнением к праздничному столу", – советует кулинар.
Для приготовления салата с куриными сердечками нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сердечки куриные – 700 г
- шампиньоны - 300 г
- лук - 1 средний
- огурцы маринованные – 200 г
- твердый сыр тертый – 40 г
- петрушка – несколько веточек
- сметана – 2 ст.л.
- майонез - 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- немного растительного масла для жарки
Куриные сердечки предварительно отвариваем в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут), а затем перекладываем в миску, чтобы они остыли. Когда куриные сердечки охладятся, разрезаем их пополам, удаляя сосуды и жир.
Лук и грибы нарезаем полукольцами и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Маринованные огурцы нарезаем полукольцами.
В большой миске смешиваем куриные сердечки, обжаренные грибы с луком, маринованные огурцы, мелко нарезанную петрушку и тертый сыр. Заправляем все сметаной и майонезом, добавляем соль по вкусу, перемешиваем – и наш салат с куриными сердечками готов.
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