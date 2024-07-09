Если крабовый салат уже надоел, но очень хочется какой-нибудь вкусности с добавлением крабовых палочек, можно приготовить на скорую закуску, рецептом которой поделился финалист проекта «Мастер Шеф».

Такая закуска из крабовых палочек очень просто готовится, на столе смотрится очень аппетитно и невероятно быстро съедается.

Ингредиенты по словам финалиста «Мастер Шеф. Профессионалы» и шеф-повара Николая Люлько нужны: Крабовые палочки Снежный краб - 250г, Яйца – 2, Мягкий сыр – 100 г, чеснок – 2 зубчика, майонез – 2 ст.л., соль и укроп.

Способ приготовления закуски из крабовых палочек невероятно простой:

Отварные яйца и сыр нужно натереть на мелкую терку. Теперь нарезаем крабовые палочки и объединяем 2/3 палочек в одной миске вместе с творогом и яйцом. Заправляем смесь майонезом, чесноком, солью.

Последний шаг – катаем шарики и панируем в нарезанных мелко палочках с укропом.

В комментариях подписчики на страницу финалиста «Мастер Шеф» отмечают, что действительно удачный рецепт закуски из крабовых палочек.

«Очень вкусно»,

«Супер вкусно»,

«Готовила по вашему рецепту, очень вкусно»,

«Попробовала приготовить, очень вкусно».

Крабовые палочки отличаются от продукта Снежный краб тем, что в последнем есть и рыбный фарш, и мясо краба.

Как известно, обычные крабовые палочки состоят из рыбного фарша сурими.

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