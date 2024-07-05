Сырная запеканка – это чрезвычайная воздушность, большая польза и нежный вкус, от которого в восторге будут и взрослые, и дети.

Запеканка с кисломолочным сыром – для многих это любимый завтрак с детства.

Кулинар и фудблогер Татьяна Шеремет предложила на своей странице в Инстаграм еще один вариант вкусной запеканки на завтрак, которую подают со сметаной.

Итак, для запеканки необходимы следующие ингредиенты: кисломолочный творог 5% – 600г, яйца – 3шт, сахар – 100г, манная крупа – 60г, сметана 20% – 200г, ванильный сахар – 1п, масло – 30г, щепотка соли.

Ход приготовления запеканки следующий: в чашу бледера выкладываем кисломолочный творог, сахар, ванильный сахар, сметану, щепотку соли, растопленное масло, перебиваем.

Рецепт лучшей запеканки на завтрак.

Затем в смесь добавляем яйца и манную крупу, снова хорошо перебиваем в однородную массу.

Следующий шаг в приготовлении запеканки – форму для выпекания смазываем маслом, посыпаем манной крупой. Творожную массу перекладываем в форму.

Теперь ставим в мультипечку в режиме "выпечка" или в духовку 180 градусов 40-45мин.

«180 градусов 40 мин, но ориентируйтесь по своей духовке», - посоветовала Татьяна тем, кто будет готовить запеканку по ее рецепту.

Рецепт лучшей запеканки на завтрак.

Готовую запеканку на завтрак охлаждаем и подаем со сметаной.

Конечно, вместо сметаны можно использовать сгущенку, любимое варенье или джем, также добавляют мед и ягоды.

«Люблю, чтобы не только сладенькое, но и полезное»,

«Обожаем творожную запеканку»,

«Обязательно буду готовить»,

«Какая вкуснятина! Еще и полезный десерт получается» , - комментируют рецепт запеканки подписчики на страницу Татьяны.

Рецепт лучшей запеканки на завтрак.

Последние новости Украины:

Сырники с этим ингредиентом получатся особенными: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт.

Такой омлет не опадет и останется пышным: рецепт идеального завтрака.

Лучше сырников и яичниц: рецепт пышных панкейков на завтрак, которые выйдут с первого раза.