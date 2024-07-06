Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных беляшей, которые делаются проще привычных мясных на дрожжевом тесте.

В этот раз бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась секретами приготовления вкусных беляшей с картошкой и слоеным тестом.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 500 г

фарш из свинины или говядины — 400 г

картофель — 1 шт.

зеленый лук

соль и перец

масло топленое — 30-40 г

Приготовление:

Измельчите мясо на фарш. Добавьте натертый на средней терке картофель, мелко нарезанный зеленый лук, соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Лист слоеного теста немного раскатайте. Выложите мясную начинку тонким слоем, не доходя до одного края примерно на 5 см.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала далее, закрутите тесто с фаршем в ролл. Нарежьте его поперек на кусочки. На припыленном мукой столе возьмите кусочек теста срезом к себе, присыпьте мукой и тонко раскатайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разогрейте сковороду с небольшим количеством топленого масла. Жарьте беляши по 5 минут с каждой стороны на средней температуре.

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