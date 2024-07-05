В банковском секторе ожидают заметного изменения курса наличного доллара в ближайшие дни. Согласно прогнозам, до 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет колебаться в пределах 40-41,2 грн.

Вечером банки установили курс на среднем уровне 40,6/41,05 грн (покупка/продажа), а обменники – 40,63/40,94 грн. Это может свидетельствовать о возможном снижении курса по покупке и росте в продаже. О курсовой ситуации рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он отметил, что в целом ситуация на валютном рынке будет более или менее стабильной. По его мнению, у Нацбанка есть достаточно механизмов для преодоления разрыва между предложением и спросом, а также для установления равновесия на валютном рынке, что сразу скажется на курсовых показателях.

"Ситуация на валютном рынке в начале и в течение всего июля будет вполне прогнозируемой: несмотря на инфляционное "напряжение" курсовые показатели будут колебаться в пределах новых коридоров. Кроме того, основные показатели рынка также останутся, образно говоря "стабильными", – сообщил банкир.

В то же время НБУ обновил официальный курс доллара по историческому рекорду. На 4 июля он установлен на уровне 40,76 грн., что на 1 коп. превышает предыдущий рекордный курс.

Однако причин для паники нет, поскольку в ближайшее время курс может снизиться, как уже бывало раньше. Кроме того, наличный курс уже давно превышает этот показатель.

Источник: OBOZ.UA.

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