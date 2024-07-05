Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 5 июля.
Нумерология понедельника несет в себе энергию числа жизненного пути 8, источника энергии, и мы берем свои слабости и превращаем их в силу.
Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.
Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 5 июля:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Пауза. Ты действительно понимаешь, во что ввязался?
Полезно будет выйти из ситуации и убедиться, что вы понимаете, что к чему.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Тройка Жезлов
Мир развивается, и вы тоже. Вы готовы попробовать что-то совершенно новое, а замечательные воспоминания, которые вы создали в прошлом, подтверждают, что вы настроены на перемены, которые вы раньше не понимали.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Десятка Мечей
Все вещи имеют конец, который стоит того, чтобы попробовать идею для собственного использования. Проверьте, что вы думаете, что собираетесь сделать. Нацельтесь на конечный результат и посмотрите, как все пойдет.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Паж Мечей
Избегайте споров без причины. Возможно, есть люди, которые считают, что вас нужно сдерживать, но если вы готовы справиться со всем самостоятельно, то стремитесь к звездам.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Король Мечей
Ваша внутренняя красота выдающаяся. Вы друг, который всегда рядом, когда это необходимо. Ваш сильный характер и сила — вот что привлекает к вам других.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Король Жезлов
Стремитесь к цели, в которую верите. Вы начинаете делать важные выборы, которые помогут связать концы с концами, которые вы упустили вчера. События начинают происходить, так что будьте готовы.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Все начинает обретать форму, и теперь вам предоставляется еще одна новая возможность. Вы любите пробовать новое, и это только начало приключения, которое вам понравится.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Девятка Жезлов
Когда вы оказываетесь в определенных ситуациях, это заставляет вас чувствовать страх. Вам не нужно бояться прошлого или будущего. Дела у вас идут на поправку, и это замечательно, что так много людей заботятся о вас.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Двойка Мечей
Вы стоите на распутье, и ни один из вариантов не кажется вам идеальным. Это может быть четким сигналом, что пора подождать того, что вам нужно.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Вы проходите через множество задач и усилий, но это не будет напрасным. Сначала вам может быть трудно понять, но все будет просто замечательно.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Паж Жезлов
Когда вы меньше всего этого ожидаете, дела у вас пойдут на поправку. Вы получите еще одно предложение о работе или ваша жизнь изменится, что принесет вам больше покоя и радости.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Королева Кубков
Ваша преданность человеку или работе, и даже себе, показывает признаки мужества и силы, которых у вас не было раньше. Это результат ваших духовных усилий и ответа вселенной на ваше сердце.
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