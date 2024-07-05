Ежедневный гороскоп на 5 июля, будьте уверены в решении, чтобы попробовать что-то новое, зная, что поддержка вокруг вас.

Поскольку наши индивидуальные желания, похоже, совпадают с большими силами в коллективе, мы можем верить, что являемся частью чего-то гораздо большего, чем мы сами.

Овен

21 марта – 19 апреля

Проявление инициативы в денежных вопросах может сегодня пойти вам на пользу. Все, что вы хотите сделать, находится в гармонии как с вашими собственными тайными мечтами, так и с негласными правилами общества, поэтому ваши намерения мощно согласуются с вашими действиями. Авторитетные фигуры могут быть на вашей стороне, даже если они не говорят об этом громко. Ваша семья также может помочь вам так, как вы не ожидаете.

Телец

20 апреля-20 мая

Когда вы говорите, люди склонны слушать, потому что они слышат что-то большее. Хотя вы, возможно, и не цитируете напрямую великих мыслителей в вашей области или сообществе, вы, возможно, достаточно хорошо усвоили самые важные моменты их учений, чтобы вы могли сказать их по-своему. Ваши слова основаны на событиях вашего непосредственного мира, но они несут в себе тонкие нотки чего-то более глубокого. То, что вы должны сказать, может действительно сейчас найти отклик у других.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Возможно, какая-то часть вас ценит безопасную жизнь, потому что идти против течения помешает вашей способности общаться практически с кем угодно. Однако сегодня та часть вас, которая хочет копаться в темных или секретных вопросах, может быть громче обычного. Вы можете быть мятежным и при этом уверенным в себе — чем меньше вас шокирует ваша дикая сторона, тем менее шокирующей она покажется другим. Ваша борьба может быть больше с вашим собственным представлением о приличиях, чем с кем-либо еще.

Рак

21 июня-22 июля

Кто-то, с кем вы были в близкой дружбе или отношениях некоторое время, может познакомить вас сегодня с большим сообществом, где вы действительно чувствуете, что у вас есть место быть самим собой. У вас может возникнуть ощущение, что эти люди разделяют ваш взгляд на мир, хотя подробности могут не обсуждаться в деталях. Даже если в вашей первой встрече нет ничего слишком драматичного, связи, которые вы устанавливаете с людьми в этой группе, могут со временем стать более значимыми.

Лев

23 июля – 22 августа

Ваша спокойная определенная трудовая этика может помочь вам достичь ваших профессиональных целей, и ваша чувствительность к тонкой динамике власти может быть важна для этой задачи. Хотя вы, возможно, хотите когда-нибудь оказаться на вершине своей области, вам необходимо иметь реалистичное представление о том, где вы находитесь в иерархии прямо сейчас, чтобы определить, какими должны быть ваши следующие шаги. Вы можете работать за кулисами, когда у вас есть четкое представление о том, что вы там делаете.

Дева

23 августа – 22 сентября

Одна из проблем изменения взглядов на жизнь заключается в том, что вы можете чувствовать себя одиноким в этом процессе. Если вы наконец встречаете кого-то, кто находится на том же пути, что и вы, легко позволить своему сердцу разорваться для него. В долгосрочной перспективе может быть трудно отличить искреннюю связь с этим человеком от его идеализации. Сегодня, однако, нормально просто наслаждаться тем, что у вас есть с ним, не беспокоясь о деталях.

Весы

23 сентября – 22 октября

Ваше внимание к своим рутинным обязанностям дома может быть вознаграждено на исключительно глубоком уровне сегодня. Используйте свою интуицию, чтобы связаться с тонкими вибрациями вашего пространства и распознать, что действительно нуждается в уборке или расхламлении. Путь, который вы расчистите, может быть не только физическим. По мере того, как преобразующий поток энергии движется через вас, у вас есть потенциал прорваться через блоки, которые мешали вам ясно понимать ваши главные жизненные цели. Вам может нравиться, чтобы все было рационально, но это может стать эмоциональным.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете общаться в рамках близких отношений в стиле, который касается важных вопросов, не избивая другого человека ими по голове. Вам не нужно громко требовать своего пути, потому что видение общей картины может быть более полезным для вас сейчас. Когда вы так это представляете, другой человек может даже захотеть отправиться с вами в захватывающее интеллектуальное путешествие. Ваши потребности не являются заявленным пунктом назначения, но они, вероятно, будут удовлетворены в качестве остановок на таком пути.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Хотя инновация, которую вы вносите в домашние дела или рутинные задачи на работе, может быть результатом вашего желания сэкономить деньги, это изменение может иметь более значительное и позитивное влияние, чем вы ожидаете. Вы можете сосредоточиться на более обыденных аспектах своей жизни прямо сейчас, а не на большом мире, но вы можете заставить все гармонично гудеть там. Это даст вам надежную основу сейчас и для любых исследований, которые вы будете делать в будущем.

Козерог

22 декабря – 19 января

Возможно, вам придется начать важный разговор сегодня, но начните его, предполагая лучшее о другом человеке, а не приближаясь к нему как к противнику. Даже если вам, возможно, придется попросить его о большей свободе для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей, вы можете сказать это по-доброму. Вместо того, чтобы чувствовать, что вы должны настаивать на каждой мелочи, вы можете обнаружить, что диалог просто течет, и что другой человек также чувствует себя освобожденным от обмена. Сосредоточьтесь на положительном результате.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вы можете обнаружить, что сегодня у вас больше веры в деньги, чем обычно. Вы верите, что все получится, особенно когда дело касается дома или семейных дел, и это вполне возможно. Может быть скрытый источник помощи, к которому вы можете получить доступ, хотя вам следует посмотреть, не связано ли это с какими-то условиями. В любом случае, вам также нужно вложить свой собственный капитал в достижение своей цели, и это может обеспечить некоторую стабильность и контроль среди более спекулятивных частей уравнения.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня вы можете эффективно общаться в своем сообществе. Хотя вы можете быть тем, кто говорит, вы, скорее всего, выступаете за что-то большее, чем вы сами. Люди могут видеть, что вы заботитесь об интересах группы, и они, скорее всего, поддержат то, что вы говорите. Они также могут увидеть ваши способности к лидерской позиции, о которой вы бы не подумали сами, поэтому будьте готовы подкрепить свои слова действиями.

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