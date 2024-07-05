За период с 2017 года в Украине количество пенсионеров уменьшилось почти на 2 миллиона человек. За время Великой войны число пенсионеров уменьшилось на 687 тысяч человек. Как следствие, уже в этом году количество пенсионеров впервые в истории независимой Украины сократится до менее 10 миллионов человек. Об этом говорится в данных статистики ПФУ.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров составляло 10 миллионов 841 тысячу человек. В течение полномасштабной войны, к апрелю 2024 года, это число уменьшилось до 10 миллионов 154 тысяч пенсионеров. Это означает, что ежемесячно количество пенсионеров уменьшалось на средне 24,5 тысяч человек.

Всего за 28 месяцев войны число пенсионеров сократилось на 687 тысяч человек. Перед началом полномасштабной войны, с января 2020 по январь 2022 года, количество пенсионеров сократилось на 493 тысячи человек. Средняя ежемесячная потеря составила 20,5 тысяч человек до начала полномасштабной войны.

Во время великой войны темпы сокращения количества пенсионеров претерпели небольшое изменение по нескольким ключевым причинам:

Постепенное увеличение требований к получению пенсии. Раньше достаточно было иметь 25 лет стажа для получения пенсии от 60 лет. На сегодняшний день, однако, требования составляют 35 лет.

Повышение смертности и оккупация. Война стала причиной значительного ущерба среди населения, что привело к уничтожению целых городов. Также война привела к падению уровня доходов и тяжелой психологической ситуации, что отразилось на росте смертности.

Массовая миграция. из-за войны более 5 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома, включая пенсионеров и тех, кто планировал выйти на пенсию во время конфликта.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов, но при нескольких условиях.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь, кто сможет получить.