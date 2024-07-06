Прокуратура направила в суд дело против 56-летнего жителя Надворнянского района, который в марте избил работника Ивано-Франковского ТЦК и СП в маршрутном автобусе. За это ему грозит до 5 лет заключения.

Как сообщили в областной прокуратуре 4 июля, инцидент произошел на мобильном блокпосте в Ивано-Франковске. Работник ТЦК остановил автобус и зашел в салон, чтобы сообщить пассажирам о мобилизации.

"Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес должностному лицу удары по голове, нанеся телесные повреждения средней степени тяжести", - информируют правоохранители.

Нападающим оказался 56-летний житель Надворнянского района. За нанесение телесных повреждений средней тяжести должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей ему грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Politeka также писала о ситуации во Львове, когда работники ТЦК силой затолкали мужчину в бус. Все это увидели прохожие, снявшие на видео инцидент. В ТЦК же прокомментировали произошедшее и отметили, что мужчина сам провоцировал их на конфликт. В конце концов мужчине вручили повестку и выпустили.

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