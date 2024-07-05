Она пояснила, что ограничений по количеству возможных вызовов по призыву не существует, как и штрафов.

Если военнообязанному начислен штраф за неявку в территориальную военную комиссию или за отсутствие учетных данных и этот штраф был уплачен, это не означает, что он освобожден от военной службы.

Об этом заявила адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись. Юрист объяснила, что ограничения по количеству возможных вызовов по повестке отсутствуют.

Юрист подчеркнула, что уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы. По ее словам, оплата штрафа является лишь "исполнением долга за нарушение", которое возникло из-за неявки на призыв в определенный день. Любая следующая повестка и неявка в эту дату будет новым нарушением.

Она пояснила, что ограничений по количеству возможных вызовов по призыву не существует.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры – направление повестки по почте – штрафы могут появляться условно каждые два месяца", – предположила адвокат.

Лариса Кись также отметила, что территориальные военные комиссариаты могут высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от указанной ранее".

"И каждый раз – штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не так уж длинн", - подчеркнула она.

Источник: РБК-Украина.

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