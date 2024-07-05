В первом квартале 2024 года зарплата в Украине выросла, поскольку правительство повысило минимальную гарантированную выплату.

В 2024 году в Украине официальная заработная плата выросла на 22,5% по сравнению с предыдущим годом. Работодатели продолжают повышать оплату труда, в частности, программисты и военнослужащие получают наибольшие доходы. Об этом свидетельствуют данные большого кадрового портала.

По данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2024 года зарплата в Украине выросла, поскольку правительство повысило минимальную гарантированную выплату для работников.

В предыдущем году "минималка" была заморожена из-за войны. В настоящее время средняя зарплата украинцев составляет 18,9 тыс. гривен. По планам правительства средняя зарплата может вырасти еще больше.

В начале июля 2024 среди самых высокооплачиваемых вакансий, начинающихся с 70 тыс. гривен, есть следующие:

Программист Golang - 95 тыс. гривен;

IOS-программист - 76 тыс. гривен;

Symfony разработчик – 75 тыс. гривен;

Артиллерист - 72,5 тыс. гривен;

Танкист - 72 тыс. гривен;

Дешифровщик – 71 тыс. гривен;

Наводчик – 70,3 тыс. гривен;

Снайпер - 70,1 тыс. гривен;

Огнеметчик – 70,1 тыс. гривен;

Гранатометчик – 70 тыс. гривен.

Кабинет министров предлагает отказаться от официального повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на период с 2025 по 2027 годы. Это не значит, что работодатели не будут увеличивать зарплату, поскольку в условиях критической ситуации на рынке труда они пытаются сохранить специалистов. В то же время планируется замораживание зарплат в бюджетной сфере и различных социальных выплат.

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