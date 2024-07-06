В Одессе произошел инцидент в ветеринарной клинике, где посетитель Вадим Шевеленко обидел врача, ветерана Вооруженных сил Украины. Шевеленко оказался внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной, и его уже уволили с этой должности.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Офис вицепремьера.

Реакция Офиса

«Мы понимаем общественное возмущение и считаем такое поведение неприемлемым. Это не отвечает нашим ценностям. Ситуация будет решена в правовом поле», – прокомментировали в Офисе.

Шевеленко был советником по европейской и евроатлантической интеграции Украины. Он регулярно участвовал в совещаниях и официальных мероприятиях, а также сопровождал Ольгу Стефанишин во время поездок. В Офисе отметили, что с сегодняшнего дня Шевеленко там больше не работает.

Детали инцидента

Напомним, что инцидент произошел 3 июля, когда Шевеленко оскорбил врача Алексея Притула, потерявшего ноги на фронте и использующего протезы. На видео, опубликованном ветераном, видно, как Шевеленко требует от врача подойти к его собаке, а после объяснений врача о протезах реагирует оскорбительной бранью. Позже появилось видео, на котором Шевеленко извиняется, утверждая, что не заметил протезов и думал, что врач некорректно с ним разговаривал. Алексей Притула отказался принять извинения.

Ветеран подал заявление в полицию с просьбой привлечь посетителя клиники к ответственности. Полиция составила административный протокол на Шевеленко по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).