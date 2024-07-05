Независимо от того, выражают ли они себя через гнев или слезы, это самые эмоциональные знаки зодиака.

Согласно астрологии, каждый знак зодиака имеет уникальный набор определяющих черт личности.

В то время как некоторые черты складываются в эмоционально отстраненные знаки зодиака , самые эмоциональные знаки зодиака постоянно подавлены и испытывают трудности с контролем своих чувств.

Рейтинг самых эмоциональных знаков зодиака в астрологии:

Рак (22 июня - 22 июля)

Управляемый Луной, которая олицетворяет наши эмоции, Рак — безусловно, самый эмоциональный знак зодиака, особенно «по отношению к себе», говорит астролог, эмпат и экстрасенс Кэрол Старр.

«Вы раните их чувства, вы атакуете их эго, да поможет вам Бог», — говорит она. Известные своей капризной натурой , отсутствие эмоциональной регуляции у Раков часто может показаться манипулятивным .

2. Овен (21 марта - 19 апреля)

Одна из причин, по которой Овны могут быть эмоциональными развалинами, заключается в том, что они никогда не замедляются. Они продолжают подталкивать себя и никогда не останавливаются достаточно долго, чтобы разобраться в своих чувствах, поэтому однажды их эмоции вырываются наружу. У них могут быть проблемы со сном, поэтому их уровень стресса никогда не восстанавливается. Кроме того, Овны могут быть опрометчивыми и не думать о вещах, прежде чем их сказать, что может привести к разного рода эмоциональным развалинам.

3. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы не хотят, чтобы другие люди пострадали, поэтому они склонны браться за проблемы, которые подвергают опасности их собственные сердца. Они слишком сострадательны и добры для своего же блага. Рыбам не нужно многого, чтобы стать чрезмерно эмоциональными, и их чувства, как правило, каждый раз переполняют их. Они склонны чинить разбитые сердца других людей и забывать о своих собственных эмоциональных расстройствах, пока они не станут настолько большими, что их нельзя будет игнорировать.

4. Телец (20 апреля - 20 мая)

Знак Земли Телец известен тем, что он приземленный и, по большей части, хорошо справляется со своими эмоциями. Проблема в том, что как только Телец оказывается за гранью, все ставки отменяются. Как и бык, которого символизирует Телец , как только этот красный флаг развевается, пути назад нет. «Когда они становятся эмоциональными, будьте осторожны!» — говорит Старр. «Вы не хотите находиться в комнате, когда они становятся такими опасно эмоциональными».

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