Это универсальный рецепт вкусных сырников, для которого вы можете использовать творог любой жирности, любимую муку, а также сахар или его заменители.

Украинский кулинарный блогер Алекс Миль поделился секретами приготовления вкуснейших сырников, которые станут идеальным вариантом для завтрака или перекуса.

Готовятся сырники очень просто и быстро, буквально за 15 минут, главное – соблюдать пропорции и правильно их пожарить. На одну порцию сырников нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (жирность выбирайте по своему вкусу, для диетического варианта можно брать нежирный) - 280 г

яичный желток – 1 шт.

сахар или заменитель – 30 г

ванильный сахар – 5 г

мука (можно брать любую, блогер использовал рисовую) - 40 г

"В тарелку бросаем все ингредиенты для сырников - важно соблюдать все пропорции для идеальных сырников", - подчеркнул кулинар.

Творожную массу вымешиваем руками до однородности, формируем из нее колбаску и нарезаем ее на 6-10 равных кусочков, в зависимости от того, какого размера сырники вы хотите.

На припыленной мукой рабочей поверхности с помощью круглой мисочки формируем сырники идеальной формы, несколько раз их переворачивая.

Жарим сырники на разогретой сковороде на минимальном огне. Можно на растительном масле, но кулинар советует использовать топленое масло и немного смазывать им сковороду, чтобы сырники получились максимально полезными и нежирными. Готовим по две минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки.

Подаем сырники со свежими ягодами и медом.

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