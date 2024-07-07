Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала простой, но при этом один из самых вкусных способов приготовления баклажанов.

На этот раз суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих баклажанов.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

соль и перец – по вкусу

крахмал – 3 ст.л. (с горкой)

растительное масло для жарки

Для заправки звезда "Мастер Шеф" берет:

зелень (зеленый лук, кинза или петрушка)

чеснок – 1-2 зуб.

паприка – 2 ст.л.

перец сладкий – 1 шт.

соевый соус – 2-3 ст.л.

винный уксус или лимонный сок – 1 ст.л.

растительное масло – 4 ст.л.

кунжут – 1 ч.л.

сахар или мед – 4 ч.л.

Баклажаны чистим от кожуры и нарезаем на кусочки. Для удобства "Мастер Шеф" Ольга Рябенко складывает нарезанные баклажаны в пакет-слайдер, добавляет соль, перец, закрывает, перемешивает и оставляет на 15 минут.

Тем временем готовим заправку. Звезда "Мастер Шеф" смешивает в миске, сладкий перец, нарезанный на тонкие полоски, мелко нарезанный зеленый лук и кинзу, тертый чеснок, добавляет паприку, соевый соус, сахар, винный уксус, растительное масло и кунжут.

Пока будем готовить баклажаны, заправку накрываем плёнкой.

Из баклажанов выжимаем лишнюю жидкость, добавляем крахмал и хорошо перемешиваем. В сковороду "Мастер Шеф" Ольга Рябенко наливает растительное масло на 2-3 см, разогревает его и жарит баклажаны до золотистости.

Обжаренные баклажаны, чтобы избавиться от лишнего жира, выкладываем на пергамент или бумажное полотенце. Смешиваем хрустящие баклажаны с заправкой – и наша закуска готова.

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