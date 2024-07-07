На этот раз суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих баклажанов.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- соль и перец – по вкусу
- крахмал – 3 ст.л. (с горкой)
- растительное масло для жарки
Для заправки звезда "Мастер Шеф" берет:
- зелень (зеленый лук, кинза или петрушка)
- чеснок – 1-2 зуб.
- паприка – 2 ст.л.
- перец сладкий – 1 шт.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- винный уксус или лимонный сок – 1 ст.л.
- растительное масло – 4 ст.л.
- кунжут – 1 ч.л.
- сахар или мед – 4 ч.л.
Баклажаны чистим от кожуры и нарезаем на кусочки. Для удобства "Мастер Шеф" Ольга Рябенко складывает нарезанные баклажаны в пакет-слайдер, добавляет соль, перец, закрывает, перемешивает и оставляет на 15 минут.
Тем временем готовим заправку. Звезда "Мастер Шеф" смешивает в миске, сладкий перец, нарезанный на тонкие полоски, мелко нарезанный зеленый лук и кинзу, тертый чеснок, добавляет паприку, соевый соус, сахар, винный уксус, растительное масло и кунжут.
Пока будем готовить баклажаны, заправку накрываем плёнкой.
Из баклажанов выжимаем лишнюю жидкость, добавляем крахмал и хорошо перемешиваем. В сковороду "Мастер Шеф" Ольга Рябенко наливает растительное масло на 2-3 см, разогревает его и жарит баклажаны до золотистости.
Обжаренные баклажаны, чтобы избавиться от лишнего жира, выкладываем на пергамент или бумажное полотенце. Смешиваем хрустящие баклажаны с заправкой – и наша закуска готова.
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