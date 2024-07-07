Кабачковый торт, приготовленный по этому простому рецепту, настолько вкусный, что его съедают мгновенно и, конечно, просят приготовить еще.

С кабачковым тортом не нужно долго возиться, это блюдо не придется выпекать в духовке, как настоящий торт. Все действительно очень просто и быстро.

Рецептом этого кабачкового торта поделилась фудблогер Ann food, и он очень понравился тем, кто им уже воспользовался.

«Кабачковый торт очень нежный и вкусный», - отметила кулинар.

Итак, для приготовления кабачкового торта понадобятся следующие ингредиенты: 2 средние кабачки; 3 яйца; 5 ст.л. муки; соль по вкусу, чеснок по вкусу, майонез или сметана, укроп, 4 помидора.

Ход приготовления кабачкового торта таков: кабачки натереть на большую терку, посолить и оставить на 10 минут. После этого необходимо слить весь лишний сок.

Кабачковый торт.

Теперь добавляем к кабачкам яйца, соль, муку - замешиваем тесто.

Пора торт жарить – на разогретую сковородку с небольшим количеством масла выкладывать по 2-3 ст.л теста.

Кабачковый торт.

Жарим будущий торт на небольшом огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Теперь необходимо сделать соус, просто добавив к майонезу или сметане чеснок и укроп. Также можно использовать и сметану, и майонез.

Кабачковый торт.

Готовые кабачковые блины охлаждаем и смазываем соусом. Между перемазанными блинами выкладываем помидоры, нарезанные слайсами. Украшаем кабачковый торт кусочками помидоров и порезанным укропом.

«Сегодня пекла по вашему рецепту! Ну очень, очень вкусный, даже не успела сфотографировать, мои за минуту его съели»,

«Великолепный рецепт!»,

«Вау!», – комментируют рецепт подписчики на страницу блогера.

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