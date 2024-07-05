Эти выходные дни, 6 и 7 июля, обещают быть наполненными положительной энергией, встречами и общением с друзьями и родными.

Астролог рассказала, что обещают звезды на выходные дни 6 и 7 июля.

Так, в субботу, 6 июля, Новолуние в Раке.

«Луна соединяется с Солнцем, плюс еще и с Венерой, что принесет позитивный настрой, тягу к творчеству и любви. Этот выходной день отлично подойдет для семейных мероприятий, для деятельности, связанной с красотой», - рассказала астролог и автор блога с астрологическими прогнозами «Scorpio».

Воскресенье, 7 июля, станет благоприятным днем ​​отдыха.

«Луна во Льве, что прекрасно подходит для творчества, для прогулок с детьми, для общения с друзьями. Этот день принесет много разных новостей, путешествий, контактов, встреч и общения», – сообщила астролог.

А вот сегодняшний день, 5 июля, будет эмоционально и физически сложным.

«Переддень Новолуния. Побережите силы, не истощайтесь», - посоветовала эксперт по прогнозам.

Астролог советует заниматься очистительными процедурами, заканчивать дела.

«Желательно вернуться домой, в свою семью - тогда Новолуние и предшествующие ему дни будут для вас спокойными», - рассказала астролог.

Ранее астрологи рассказали, к каким знакам Зодиака вернется удача. Так, период с 1 по 7 июля станет отличным для Львов, Скорпионов и Овнов.

Львов ждет финансовый успех и, возможно, встреча с любовью, Скорпионов – кардинальные изменения в жизни, а Овнам звезды обещают появление в их жизни важного человека.

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