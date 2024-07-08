Как известно, редис любит солнечный свет, однако световой день, длиннее 12 часов, вредит его росту. Также редис не любит засуху и жару.
Однако хозяева сажают редиску в июле и получают хороший урожай. Если почва хорошо удобрена азотом, редиска будет сочной и хрустящей.
Поэтому при выращивании редиски в июле, как и весной, нельзя допускать пересушивания почвы. В обычном режиме хозяева орошают почву не чаще 1 раза в 2-3 дня. В жарком июле поливы увеличивают до двух раз в сутки, утром и вечером.
Как посадить редиску в июле.
Если поливать редиску реже, она неправильно сформируется, будет сухой и горькой. Землю можно дополнительно замульчировать – это поможет удерживать влагу в земле. Редис любит мульчу в виде торфа, опилок или перегноя.
Редиска также вырастет большой и сочной, если будет получать необходимую дозу кислорода. Для этого периодически следует рыхлить почву и удалять сорняки.
Сеть редиску в июле можно после лука или после салата, а также после гороха.
Как посадить редиску в июле
Сразу после посадки семян редиса грядку закрывают черной пленкой. Следующие 10-12 суток ее утром в 8 или 9 часов открывают. Закрывают снова – в 18-19 часов. Тогда у побегов будет световой день продолжительностью 10-12 часов, так что расти будут не цветы, а корнеплоды.
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