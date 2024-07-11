Так, если посеять в июле, можно успеть собрать один урожай капусты.
«Если вы еще хотите полакомиться свежей капустой в начале октября, выбирайте ранние сорта, ведь поздние просто не успеют созреть», – советуют в Инстаграм-канале «Vse Roste».
Также в июле можно посадить на огороде полезный и хрустящий горох.
«Зеленый горошек можно смело сажать в июле. Одним из преимуществ этой культуры можно назвать то, что она обогащает почву», – отмечают специалисты.
Что нужно посадить на огороде в июле
Также в июле на огороде сажают спаржевую фасоль – совсем неприхотливую культуру.
Среди популярных растений, которые высаживают на огороде в июле – разнообразные салаты.
«Их можно подсевать в грунт в течение всего лета (каждые 20 дней)», – говорят опытные хозяева.
Кроме того, в июле высевают редиску и рукколу.
По словам экспертов, руккола очень быстро растет, поэтому первые ростки можно уже увидеть через 5 дней.
Укроп – еще один любимец огородников и дачников.
«Интересно, что укроп, который высевают в середине лета, по своим вкусовым качествам более насыщенный», - подчеркивают специалисты.
Что нужно посадить на огороде в июле
Также можно в июле позаботиться об еще одном урожае редьки – ее советуют посеять на месте, где раньше были огурцы.
Морковь и свекла – их тоже еще раз высаживают на огороде в июле.
«Осенью вы получите сочные и вкусные корнеплоды. Но помните, что они не хранятся», - объясняют эксперты.
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