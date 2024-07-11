Эти растения подарят полезный, красивый и полный летнего тепла урожай еще до осенних холодов, если позаботиться об этом сейчас, в июле.

Так, если посеять в июле, можно успеть собрать один урожай капусты.

«Если вы еще хотите полакомиться свежей капустой в начале октября, выбирайте ранние сорта, ведь поздние просто не успеют созреть», – советуют в Инстаграм-канале «Vse Roste».

Также в июле можно посадить на огороде полезный и хрустящий горох.

«Зеленый горошек можно смело сажать в июле. Одним из преимуществ этой культуры можно назвать то, что она обогащает почву», – отмечают специалисты.

Что нужно посадить на огороде в июле

Также в июле на огороде сажают спаржевую фасоль – совсем неприхотливую культуру.

Среди популярных растений, которые высаживают на огороде в июле – разнообразные салаты.

«Их можно подсевать в грунт в течение всего лета (каждые 20 дней)», – говорят опытные хозяева.

Кроме того, в июле высевают редиску и рукколу.

По словам экспертов, руккола очень быстро растет, поэтому первые ростки можно уже увидеть через 5 дней.

Укроп – еще один любимец огородников и дачников.

«Интересно, что укроп, который высевают в середине лета, по своим вкусовым качествам более насыщенный», - подчеркивают специалисты.

Что нужно посадить на огороде в июле

Также можно в июле позаботиться об еще одном урожае редьки – ее советуют посеять на месте, где раньше были огурцы.

Морковь и свекла – их тоже еще раз высаживают на огороде в июле.

«Осенью вы получите сочные и вкусные корнеплоды. Но помните, что они не хранятся», - объясняют эксперты.

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