В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить идеальные рыбные котлеты, а также соус а-ля тартар к ним.
"Вкус детства в Одессе. Почти такие же мне готовила бабушка, и я даже поделюсь одним из ее секретов", – рассказала шеф-повар.
Чтобы приготовить вкусные и нежные рыбные котлеты, берём следующие ингредиенты:
- 600 г филе белой рыбы
- 1 луковица
- 1 яйцо
- зелень (укроп, петрушка или кинза) – маленький пучок
- соль, перец
- булочка (без корочки) – 100 г
- молоко или лучше сливки – 100 г
Сначала нужно сделать фарш. Для этого филе рыбы пропускаем через мясорубку несколько раз или перебиваем блендером. К рыбному фаршу добавляем яйцо, натертый на терке лук, мелко нарезанную зелень и булочку.
"Да, именно булочку, сладкую! Без корочки и замоченную в сливках или молоке. Булочку предварительно немного отжимаем", – объяснила кулинар.
Добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем все и формируем котлеты. Обжариваем котлетки на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до красивой румяной корочки, затем отправляем в разогретую духовку и допекаем три минуты до готовности.
Подавать рыбные котлеты шеф-повар советует с соусом, похожим на тартар. Для этого смешиваем 100 г густого греческого йогурта (можно заменить сметаной или майонезом), мелко нарезанный зеленый лук, укроп и один соленый огурец, добавляем соль по вкусу – и готово.
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