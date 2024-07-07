Банкир отметил, что на валютный рынок в Украине и курс валют будет влиять ряд негативных факторов.

В начале новой недели банковский сектор прогнозирует существенные изменения курса наличного доллара. По прогнозам экспертов, с 8 по 14 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться на отметках, не превышающих 45 грн.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой поделился своими прогнозами по курсовой ситуации. Так, стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 40-41,2 грн. Таким образом, не исключается снижение курса по покупке и роста в продаже.

Он отметил, что ежедневные колебания курса ожидаются на уровне:

до 30-50 копеек в банках;

до 50 копеек в обменных пунктах.

Банкир отметил, что на валютный рынок будет влиять ряд негативных факторов, таких как:

рост потребительских цен из-за удорожания электроэнергии;

перебои с энергоснабжением, мешающие нормальной работе экономики;

косвенные военные факторы.

В то же время он ожидает, что основные изменения на валютном рынке перенесены на осень. В настоящее время инфляционное давление нивелируется сезонным снижением цен на овощи и фрукты.

"Однако можно ожидать, что любые изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой и это может продолжаться до второй половины августа", - спрогнозировал Лесовой.

Источник: OBOZ.UA.

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