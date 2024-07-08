В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом сочной и ароматной свиной вырезки с беконом. Это блюдо прекрасно подойдет как для повседневного ужина, так и для особого случая.
Для приготовления потребуются:
- Свинная вырезка – 1 шт.
- Горчица – 1 ч.л.
- Бекон – 250 г
- Сливочное масло – 30 г
- Томатный соус – 30 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль – 1/2 ч.л.
- Перец – по вкусу
Процесс приготовления:
Сначала зачистите свиную вырезку от пленок, оставив небольшой слой жира. Сделайте четыре надреза вдоль филе, чтобы создать карманы для маринада, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
В мягкое сливочное масло (комнатной температуры) добавьте горчицу, томатный соус, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. Хорошо смажьте вырезку полученной смесью, уделяя особое внимание надрезам, чтобы маринад проник глубже в мясо.
"Мастер Шеф" Литвинова добавила, на противень, застеленный фольгой и пергаментом, выложите полоски бекона поперек филе. Затем положите сверху замаринованную вырезку и плотно заверните ее сначала в пергамент, а затем в фольгу.
Оставьте мясо на полтора часа для маринования. После этого разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте вырезку в течение 25 минут.
После запекания дайте мясу немного остыть, разверните его из фольги и пергамента, нарежьте порционными кусками и подавайте к столу, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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