Сумма такой выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Пенсия продолжает выплачиваться украинцам. Стало известно, кто из пенсионеров не будет получать пенсии, а только пособие. В Украине пенсионный возраст зависит от страхового стажа. Выйти на пенсию можно в возрасте 60, 63 или 65 лет, имея от 15 до 31 года стажа по состоянию на 2024 год. Если же лицо имеет меньше 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он получит социальную помощь вместо пенсии.

Для расчета размера социальной пенсии необходимо знать разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 гривна), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.

Сумма выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен. Перерасчет социальной пенсии осуществляется каждые шесть месяцев, с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Прежде всего для получения социальной пенсии следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Подготовьте следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.

Источник: 24Канал.

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