В Бюджетной декларации отмечено, что прожиточный минимум и минимальную зарплату заморозят до 2027 года.

Кабинет министров намерен заморозить минимальные зарплаты и пенсии на несколько лет. Правительство сообщает, что социальные стандарты не будут пересматриваться, по меньшей мере, в бюджете на 2025 год. Украинцам объяснили, к чему это приведет.

В Бюджетной декларации отмечено, что прожиточный минимум и минимальную зарплату заморозят до 2027 года. Сейчас эта идея носит только характер предложения.

Бюджетная декларация является документом, принимаемым Кабинетом министров каждые несколько лет и прогнозирующим основные макроэкономические показатели, включая оценки доходов и расходов государства.

В проекте бюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Даниил Гетманцев, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, отметил, что будут рассматриваться другие предложения от парламента.

"Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жестким мероприятием по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичный вид имеет малейшую задачу возвращения из-за границы мигрантов. Этот вопрос обязательно будут дискутировать в парламенте, мы дадим свои оценки и предложения", - пояснил Даниил Гетманцев.

В течение двух лет Великой войны общий уровень бедности в Украине вырос в 1,5-1,7 раза. Однако "глубокая бедность" за этот период увеличилась более чем в 5 раз.

Глубокой бедностью называют такую ​​ситуацию, когда доходов не хватает для обеспечения физиологических потребностей, то есть человек вынужден пренебрегать. Эта категория включает и пенсионеров, живущих на минимальную выплату.

Источник: OBOZ.UA.

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