В Украине введены усиленные штрафы за нарушение ПДД. Новые санкции направлены на повышение безопасности на дорогах и предусматривают серьезные финансовые наказания за ряд нарушений.

В Украине самые строгие меры применяются к водителям, управляющим автомобилем в состоянии опьянения. За первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере 17000 гривен. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается до 34 000 гривен, а также возможный административный арест на 10 суток и лишение прав на 3 года.

Особенно суровые наказания ждут водителей, которые дважды в течение года обнаружены за рулем в нетрезвом состоянии или отказались от осмотра. Им грозит штраф в размере 51 000 гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

За употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП также предусмотрено суровое наказание – штраф в размере 34 000 гривен, независимо от результатов медицинского осмотра.

За управление транспортным средством без прав установлен штраф в размере 3400 гривен. Если водитель сел за руль после того, как его права изъяли, сумма штрафа возрастает до 20 400 гривен. Повторное нарушение временного ограничения или запрета на управление транспортом влечет штраф в размере 40 800 гривен.

Источник: РБК-Украина.

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