Министра социальной политики Украины, Оксана Жолнович, на конференции по Европейской социальной хартии в Вильнюсе высказала мнение о необходимости оптимизации социальных выплат в Украине из-за их большого количества. Она отметила, что государственный бюджет не может непрерывно покрывать все эти выплаты и выразила поддержку идеи оказать помощь более адресной.

субсидия, пенсия, выплаты

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, подчеркнула, что государство взяло на себя значительное количество обязательств по социальным выплатам, но часто не в состоянии выполнить их из-за финансовых ограничений. Это приводит к ситуациям, когда граждане обращаются в суд, но государство даже в этих случаях не может выполнить все требования из-за ограниченных ресурсов.

Жолнович также отметила, что социальные выплаты в государственном бюджете занимают второе место по объему расходов после расходов на оборону, но этого недостаточно для увеличения размеров социальных выплат. Поэтому правительство планирует их оптимизировать и сделать адресными.

Целью таких выплат будет помочь человеку, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах, снова стать экономически независимым.

субсидия, пенсия, выплаты

Для оптимизации социальных выплат в министерстве уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит все дифференцированные выплаты — то есть если раньше человек мог получать, например, выплаты для малообеспеченной семьи и выплаты по безработице, то после принятия законопроекта можно будет получать одну социальную выплату.

Источник: УНН.

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