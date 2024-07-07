Социальные выплаты в государственном бюджете занимают второе место по объему расходов после расходов на оборону.

Министра социальной политики Украины, Оксана Жолнович, на конференции по Европейской социальной хартии в Вильнюсе высказала мнение о необходимости оптимизации социальных выплат в Украине из-за их большого количества. Она отметила, что государственный бюджет не может непрерывно покрывать все эти выплаты и выразила поддержку идеи оказать помощь более адресной.

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, подчеркнула, что государство взяло на себя значительное количество обязательств по социальным выплатам, но часто не в состоянии выполнить их из-за финансовых ограничений. Это приводит к ситуациям, когда граждане обращаются в суд, но государство даже в этих случаях не может выполнить все требования из-за ограниченных ресурсов.

Жолнович также отметила, что социальные выплаты в государственном бюджете занимают второе место по объему расходов после расходов на оборону, но этого недостаточно для увеличения размеров социальных выплат. Поэтому правительство планирует их оптимизировать и сделать адресными.

Целью таких выплат будет помочь человеку, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах, снова стать экономически независимым.

Для оптимизации социальных выплат в министерстве уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит все дифференцированные выплаты — то есть если раньше человек мог получать, например, выплаты для малообеспеченной семьи и выплаты по безработице, то после принятия законопроекта можно будет получать одну социальную выплату.

Источник: УНН.

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