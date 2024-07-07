Российские удары с начала весны снизили производство электроэнергии в Украине на рекордные показатели.

В результате выключений электричества зимой в Украине, страна может стать свидетелем еще больших энергетических проблем, чем просто с электроэнергией. В случае зимнего отключения электроснабжения украинцам может не хватить энергии даже для отопления и водоснабжения.

По данным журналистов, российские удары с начала весны уменьшили производство электроэнергии в Украине более чем на девять гигаваттов, что составляет половину потребности страны прошлой зимой.

Один гигаватт может обеспечить электроэнергией примерно 750 000 домов в США; за три месяца Украина потеряла электроснабжение в девять раз больше, чем этот объем.

Официальные данные подтверждают, что Украина потеряла более половины своих мощностей по производству электроэнергии из-за поврежденной, разрушенной или захваченной российской оккупацией инфраструктуры.

Напомним, по оценке генерального директора Yasno, Сергея Коваленко, согласно его основному прогнозу, украинцы могут ожидать до 12 часов отключений электроснабжения зимой, а по оптимистическому сценарию - от 5 до 6 часов. Он также подчеркнул, что более подробный и правильный прогноз можно будет сделать в конце августа.

Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, негативно оценил перспективы на зиму, предупредив о сложностях с отоплением квартир в многоэтажках.

Источник: Kyiv Post.

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