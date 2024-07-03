За словами голови правління НЕК "Укренерго", в даний час спостерігається одночасне настання чотирьох факторів, які значно впливають на ситуацію в енергосистемі.

Останні дні ситуація з відключенням електроенергії стала надзвичайно критичною: у регіонах електрику вимикають вже тричі на день на чотири години. Укренерго розповіло про причини дефіциту електроенергії та перспективи поліпшення ситуації.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, в даний час спостерігається одночасне настання чотирьох факторів, які значно впливають на ситуацію в енергосистемі України:

По-перше, продовжуються обстріли, які створюють нестабільність у роботі енергомереж.

По-друге, спека призводить до збільшеного споживання електроенергії в Україні.

По-третє, збільшене споживання також зафіксоване у сусідніх європейських країнах, що обмежує їхню можливість експорту електроенергії до України.

По-четверте, літня ремонтна кампанія на значній кількості електростанцій додатково ускладнює ситуацію з енергозабезпеченням.

Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб українці взимку мали максимум можливої доступної потужності електростанцій, зокрема - атомних.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, в серпні передбачається завершення ремонтів на певних атомних енергоблоках, що призведе до збільшення доступної енергетичної потужності.

"З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки полегше", – заявив Кудрицький.

Джерело: Українська правда.

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