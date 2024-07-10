Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram рецептом вкусной, нежной и богатой витаминами запеканки из капусты. Это блюдо идеально подходит для тех, кто стремится к здоровому и сбалансированному питанию.
Ингредиенты:
- Капуста – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сметана – 300 г
- Мука – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Зеленый лук – 15 г
- Твердый сыр – 200 г
- Бекон – 100 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Горчица – 1 ст.л.
Приготовление:
Мелко нашинкуйте капусту, посолите и немного перемешайте. Потом мелко нарежьте бекон и зеленый лук, затем добавьте их к капусте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
В отдельной миске смешайте яйца, сметану, разрыхлитель, выжатый чеснок, горчицу и муку до однородной консистенции.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее перемешайте капусту, бекон и зеленый лук с подготовленной заливкой. Выложите полученную массу в форму.
Натрите моцареллу или другой плавящийся сыр и равномерно распределите его сверху. Накройте форму пергаментной бумагой и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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