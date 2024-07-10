Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную запеканку с капустой и сыром.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram рецептом вкусной, нежной и богатой витаминами запеканки из капусты. Это блюдо идеально подходит для тех, кто стремится к здоровому и сбалансированному питанию.

Ингредиенты:

Капуста – 500 г

Яйца – 4 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сметана – 300 г

Мука – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Зеленый лук – 15 г

Твердый сыр – 200 г

Бекон – 100 г

Чеснок – 4 зубчика

Горчица – 1 ст.л.

Приготовление:

Мелко нашинкуйте капусту, посолите и немного перемешайте. Потом мелко нарежьте бекон и зеленый лук, затем добавьте их к капусте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске смешайте яйца, сметану, разрыхлитель, выжатый чеснок, горчицу и муку до однородной консистенции.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее перемешайте капусту, бекон и зеленый лук с подготовленной заливкой. Выложите полученную массу в форму.

Натрите моцареллу или другой плавящийся сыр и равномерно распределите его сверху. Накройте форму пергаментной бумагой и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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