В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице в Instagram рецептом татарского трехслойного пирога.

Ингредиенты:

Для теста (на форму диаметром 28 см):

Мука – 350 г

Сметана – 100 г

Сода – 1 ч.л.

Щепотка соли

Сахар – 70 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Для начинки:

Грецкие орехи – 150 г

Сахар – 50 г

Курага – 350 г

Приготовление:

В большой миске смешайте муку с содой. В отдельной миске взбейте сметану с яйцом и сахаром до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Смешайте сухие и влажные ингредиенты, добавьте мягкое сливочное масло и замесите тесто до однородной консистенции.

В чаше блендера измельчите грецкие орехи с сахаром. Отдельно измельчите курагу. Если она слишком сухая, добавьте 1 ч.л. воды.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разделите тесто на две равные части. Одну часть раскатайте и выложите в форму, формируя небольшой бортик. На тесто выложите слой измельченных орехов.

Вторую половину теста разделите еще на две части. Одну из них раскатайте в круг по диаметру формы, накройте ею слой орехов и закрепите края. Далее выложите слой кураги, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Накройте пирог оставшейся частью теста и снова закрепите края. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте татарский трехслойный пирог в течение 40 минут до золотистой корочки.

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