В этот раз на своей странице в Instagram бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице в Instagram рецептом татарского трехслойного пирога.
Ингредиенты:
Для теста (на форму диаметром 28 см):
- Мука – 350 г
- Сметана – 100 г
- Сода – 1 ч.л.
- Щепотка соли
- Сахар – 70 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- Грецкие орехи – 150 г
- Сахар – 50 г
- Курага – 350 г
Приготовление:
В большой миске смешайте муку с содой. В отдельной миске взбейте сметану с яйцом и сахаром до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Смешайте сухие и влажные ингредиенты, добавьте мягкое сливочное масло и замесите тесто до однородной консистенции.
В чаше блендера измельчите грецкие орехи с сахаром. Отдельно измельчите курагу. Если она слишком сухая, добавьте 1 ч.л. воды.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разделите тесто на две равные части. Одну часть раскатайте и выложите в форму, формируя небольшой бортик. На тесто выложите слой измельченных орехов.
Вторую половину теста разделите еще на две части. Одну из них раскатайте в круг по диаметру формы, накройте ею слой орехов и закрепите края. Далее выложите слой кураги, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Накройте пирог оставшейся частью теста и снова закрепите края. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте татарский трехслойный пирог в течение 40 минут до золотистой корочки.
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