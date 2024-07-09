Запеканку на завтрак, приготовленную по этому интересному рецепту, можно подавать с любимыми овощами и зеленью.

Рецептом такой оригинальной запеканки на завтрак поделилась кулинар и автор кулинарной страницы «Demi Kitchen» .

«Запеканка с лавашем и адыгейским сыром. Выходит вкусно и сытно. Подавать можно на завтрак как готовое блюдо или со свежими овощами», - отметила Ольга.

Итак, готовя такую ​​запеканку на завтрак, необходимо натереть два отварных яйца и адыгейский сыр, добавить сметану, соль, специи и перец.

«По желанию, нарезанную зелень», – рассказала кулинар. Последние шаги по приготовлению завтрака – заворачиваем всю начинку в лаваш в рулет и нарезаем его на небольшие кусочки.

Интересный рецепт запеканки на завтрак.

Теперь выкладываем кусочки будущей запеканки в форму для запекания и заливаем яичной смесью. Ее готовить очень просто – на 1 яйцо 50 г молока.

Запеканку на завтрак запекаем до золотой корочки.

«Пусть смакует!», – пожелала кулинар всем, кто приготовит запеканку на завтрак по этому рецепту.

Интересный рецепт запеканки на завтрак.

Напомним, что адыгейский сыр – это один из мягких сортов сыра, который традиционно производится в предгорьях и горных районах Кавказа.

Адыгейский сыр обладает умеренной калорийностью и жирностью, благодаря чему этот продукт является хорошим дополнением меню тех, кто снижает вес или просто придерживается здорового питания.

В адыгейском сыре высоко содержание кальция. В зависимости от производителя в порции 50 г содержится четверть дневной нормы этого макроэлемента. Высокое содержание витаминов и минералов – еще одна причина включить адыгейский сыр в свое меню.

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