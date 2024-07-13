Утро может начаться со вкусного шедевра на тарелке, одним из ингредиентов которого является яйцо пашот – нежное и аппетитное.

Яйцо пашот – это популярный и быстрый завтрак, способный надолго зарядить энергией. Ведь при их приготовлении желток остается редким и сохраняются все полезные свойства.

Яйцо пашот идеально добавить в листовой зеленый салат, овсяную кашу на завтрак, брускетту или бутерброд.

А вот любимый завтрак известного фудблогерка и автора страницы с рецептами «Demi Kitchen» - это яйцо пашот, жареный хлеб, сливочный сыр, авокадо, красная слабосоленая рыба и немного красной икры.

«Про пашот: найголовніше, щоби були найсвіжіші яйця, тоді ні через сито просиджувати не потрібно, воронки робить тощо», - розповіла кулінар.

Как приготовить самое вкусное яйцо пашот.

Фудблогер также рассказала, как готовит яйцо пашот на завтрак:

«Я добавляю немного уксуса, вливаю аккуратно яйцо в отдельную емкость а затем из емкости в сотейник. Варю 4 минуты. Яйцо готово».

Отметим, что яйцо пашот варится не больше 3-5 минут. Этого достаточно, чтобы белок свернулся, а желток остался жидким.

Как приготовить самое вкусное яйцо пашот.

Время приготовления также зависит от рецепта и предпочтений (классический вариант скорее, вариант в мультиварке – дольше на 2-3 минуты): совсем жидкий желток – 3 минуты, более плотный – 4-5 минут.

Для того, чтобы приготовить яйцо пашот по классическому рецепту сначала берут кастрюлю и заливают в нее воду. Однако заполнять следует только на 60-70%.

Затем кастрюлю ставят на огонь, доводят воду до кипения, подсаливают и добавляют столовую ложку уксуса.

Как приготовить самое вкусное яйцо пашот.

После этого круговыми движениями шумовки создают воронку. В нее и вбивают сырое яйцо.

Яйцо пашот можно приготовить и в мультиварке. Для этого выбирают программу «Пар» или «Варка».

Наливают литр воды в чашу мультиварки, добавляют уксус. После этого аккуратно мешают и вбивают яйцо в воронку. Программу лучше поставить на 5 минут.

Как приготовить самое вкусное яйцо пашот.

Последние новости Украины:

Такой омлет не опадет и останется пышным: рецепт идеального завтрака.

Воздушный как пух: рецепт творожного пирога с манкой для всей семьи.

Лучше, чем запеканка: шеф-повар дала рецепт творожного пирога с клубникой.