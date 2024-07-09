Лето – это идеальное время для приготовления вкусных и полезных блюд со свежими овощами, фруктами и ягодами, это время кулинарных экспериментов и увлекательных вкусов.

Да, не все знают, но вкусным ингредиентом для различных салатов является арбуз.

Одним из таких рецептов летнего салата и поделился бренд-шеф Андрей Величко.

«А вот деллюсь рецептом того самого летнего салата с арбузом. Можно с сыром, можно и без – кто как больше любит», - отмечал кулинар на своей странице в Facebook.

Летний салат с арбузом.

На приготовлении двух порций такого летнего салата понадобятся следующие ингредиенты: Помидоры черри (есть) 80г, Арбуз - 150г, сладкий красный лук - 1/3 шт, сыр фета - 80г, руккола - 125г.

Этот салат будет по-особому благодаря заправке, для которой понадобятся оливковое масло - 2 ст ложки, бальзамический уксус 1 ст ложка, соль и перец.

«Это очень быстрый и невероятно вкусный салат…», – говорил бренд-шеф.

Летний салат с арбузом.

Арбуз и сыр фета необходимо порезать на кубики, помидоры черри разрезать пополам. Лук следует нарезать тоненько. Руколу можно порвать руками.

Заправляем салат, перемешиваем и можно подавать на стол!

«Арбуз с сыром – это очень вкусно»,

«Какая красота, еще и вкусно... Супер!»,

«Файно, выглядит...вкус тоже достойный,главная цветовая гамма ,шикарная,особенно желтые чери и арбуз,даже заменив арбуз на дыню, а желтые чери на красные .,.вид бомбезный...Респект!», - комментировали реепт пожилого салат подписчики на странице бренд-шефа.

Последние новости Украины:

Любимый летний салат: Хименес-Браво поделился рецептом.

Кабачковая намазка, которая понравится всем: готовится просто и быстро.

Летний рецепт крабового салата, который обязательно нужно попробовать: аппетитно и вкусно.