Украинским автомобилистам готовят новые штрафы за фальсификации пробега автомобилей. Соответствующий законопроект №10216 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Если законопроект будет принят, то за фальсификацию пробега подержанных транспортных средств с целью продажи будут штрафовать на 500-1000 тысяч рублей. В 2023 году это составляет от 8500 до 17 000 гривен.

"Законопроект будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций по пробегу подержанного транспортного средства. И поможет обезопасить покупателей от покупки транспортного средства с не отвечающим действительности", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Необходимость введения нового штрафа обусловлена ​​масштабностью фальсификаций пробега при продаже подержанных автомобилей. Как утверждается в пояснительной записке, такая практика "достаточно распространена".

Введение штрафов за фальсификации пробега направлено на защиту покупателей от обмана.

"Практика фальсификации пробега б/у транспортного средства во время продажи достаточно распространена. ... С целью недопущения введения в заблуждение покупателей предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега", – отмечается в документе.

Кроме того, в Украине могут быть введены штрафы за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами, что особенно касается мотоциклистов. Предполагается, что размер штрафа составит 17 000 грн., а за повторное нарушение – 34 000 грн.

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