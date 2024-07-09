Размеры единовременных денежных выплат составляют от 450 до 3100 гривен и распределяются среди разных категорий.

Заявки на единовременную денежную выплату следует подать до 1 августа текущего года. Ко Дню Независимости Украины ветераны войны и другие специальные категории граждан могут получить финансовую помощь в размере от 450 до 3100 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Лицам, имеющим право на единовременную денежную выплату, Пенсионный фонд напоминал о следующем:

Пенсионерам, имеющим право на эту выплату, денежная помощь автоматически выплачивается в августе вместе с пенсией без необходимости дополнительного обращения. Ветеранам войны, которые не являются пенсионерами, но находятся на службе или работают, средства будут направлены на внебюджетные счета воинских частей, учреждений или организаций, где они работают. Это касается заявок, поданных через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Другим лицам, имеющим право на эту выплату и не являющимся пенсионерами или не работающим на службе, для получения помощи необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины любой удобной формой. Выплата будет произведена на текущий счет уполномоченного банка по месту жительства лиц.

Размеры единовременных денежных выплат составляют от 450 до 3100 гривен и распределяются следующим образом:

450 гривен назначаются участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан и другим участникам борьбы с национал-социалистическим режимом;

650 гривен получают члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, жертвы нацистских преследований, которые не женились во второй раз;

1000 гривен назначаются участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, детям, родившимся в местах принудительного содержания их родителей;

3100 гривен получают лица с инвалидностью в результате войны (I группа) и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

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