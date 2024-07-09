Гороскоп на 9 июля, обновите подход к заботе о себе, а также о людях и вещах, которые нам дороги, включив эти выводы в будущее.

Ежедневный гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака - за то, что мы ценим, мы получаем больше.

Овен

21 марта – 19 апреля

Дом может быть для вас сейчас уютным местом, но вы также можете чувствовать, что кокон домашней жизни сдерживает вас от самовыражения в некоторых отношениях. Хотя почти любое обязательство накладывает некоторые ограничения на вашу свободу, финансовая или логистическая стабильность, которая исходит от вашего места жительства, может дать вам необходимую поддержку, чтобы заниматься своими делами. Уделяя сейчас больше внимания своему жизненному пространству, вы поможете ему в ответ питать вас.

Телец

20 апреля-20 мая

Возможно, вы сегодня ищете серьезного разговора, но вы можете тяжело воспринять это, если другой человек скажет вам что-то, чего вы не хотите слышать. Если это произойдет, спросите себя, чего вы ожидали от него услышать. Возможно, вы ждали, что он скажет оскорбительные слова, но не готовы признаться в них себе. Резкие заявления, которые явно ложны, легче воспринимаются, чем те, которые немного правдивы. В любом случае, самосознание в конечном итоге — это хорошо.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Попытка угнаться за чем-то может быть для вас стрессовым, так как вы можете чувствовать, что не соответствуете им, когда смотрите на то, как ваши сверстники справляются с финансами. Конечно, вы никогда не сможете узнать всю историю о ком-то другом, но вы можете переключить свое внимание на свою собственную историю и использовать имеющиеся у вас ресурсы для поддержки своих тайных мечтаний. Инвестирование в себя будет ощущаться как прилив сил, и преимущества могут со временем расти.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня вы можете чувствовать себя особенно в гармонии со своим телом, и это прекрасная возможность для вас изменить или дополнить свою внешность. Если есть изменение, например, уникальная стрижка или татуировка, которые вы всегда хотели, но родитель или другая авторитетная фигура остановили вас от этого в прошлом, вы можете проверить, заинтересованы ли вы по-прежнему. Ваше собственное суждение является самым важным на этом этапе, но в качестве приятного бонуса ваши сверстники, вероятно, будут восхищаться любым вашим выбором.

Лев

23 июля – 22 августа

Отдых и релаксация могут значительно омолодить вас сегодня. Даже если вы не считаете, что заслуживаете дня тишины, размышления в одиночестве могут быть именно тем, что вам нужно, чтобы прояснить свои профессиональные цели. Вы можете попытаться обратиться к книге или наставнику за руководством, однако может быть разочарованием признать, что такие источники не всегда содержат ответы. Ответы находятся внутри вас, поэтому дайте себе время и пространство, чтобы получить их.

Дева

23 августа – 22 сентября

Ваше нынешнее чувство приключения может привлечь друзей и знакомых, чтобы присоединиться к вашим исследованиям. Компромисс в том, что вы не сможете делать все по-своему, когда в этом участвуют другие. Хотя это может быть неприятно, постарайтесь выбирать свои битвы. Будьте открыты для переговоров по темам, которые на самом деле не являются чем-то важным, но не идите на компромисс в том, что действительно важно для вас, иначе вы можете провести день, чувствуя обиду вместо радости.

Весы

23 сентября – 22 октября

Профессиональные отношения могут оказаться в центре вашего внимания. Весы известны своей социальной природой, и вы действительно заботитесь о людях. Однако теперь вам может стать очевидным, что вы вкладываете много односторонних усилий в заботу о людях, которые к вам безразличны. Вы можете обнаружить, что стали «родителем» на своем рабочем месте, который в одиночку заботится обо всех. Вместо этого вам нужен партнер или команда партнеров, которые будут поддерживать вас так же, как вы поддерживаете их.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Приключение может звать вас сегодня. Независимо от того, физическое это или интеллектуальное путешествие, которое вас влечет, вы можете почувствовать, что ваши обязанности удерживают вас от погружения так глубоко, как вам хотелось бы. Поделиться своими желаниями и разочарованиями с близким человеком может быть отличной возможностью укрепить ваши отношения и провести мозговой штурм вариантов. У вашего коллеги могут быть идеи о том, как заставить логистику работать, поэтому не сдавайтесь, независимо от того, насколько заполнен ваш календарь.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Сегодня вы можете найти ответ на глубокую тайну, о которой вы даже не подозревали, что она вас тяготит. То, что запускает ваши поиски, может быть чем-то совершенно обыденным, что зажигает осознание. Может оказаться, что давным-давно вы начали делать что-то необычным образом, чтобы обойти проблемы с самооценкой или самовыражением, но сегодня вы обнаруживаете, что этот обходной путь больше не нужен в вашей жизни. Избавление от этой привычки подтвердит достигнутый вами прогресс.

Козерог

22 декабря – 19 января

Чувства истощения и обиды могут возникать с обеих сторон значимых отношений в вашей жизни, особенно если ваша связь слишком отягощена обязанностями по ведению совместного домашнего хозяйства. Возможно, вам нужно запланировать что-то веселое с этим человеком, чтобы обновить вашу эмоциональную связь. Скука обязанностей имеет тенденцию стирать индивидуальность каждого из участников, поэтому постарайтесь сосредоточиться на том, что делает каждого из вас уникальным и волнующим.

Водолей

20 января – 18 февраля

У вас есть возможность сегодня привести в порядок свою рутину, чтобы действительно заставить вашу домашнюю жизнь гудеть. Однако, чтобы это произошло, могут потребоваться некоторые сложные разговоры с людьми, с которыми вы живете. Если они смогут ясно увидеть, как предлагаемые вами изменения принесут пользу и им, они, скорее всего, согласятся с планом. Тем не менее, вам нужно сохранять чувство того, где начинается и заканчивается ваш контроль.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня траты могут быть заманчивы, но вы можете сохранить больше денег, если обратитесь к тому, что действительно делает вас счастливым. Хотя вы можете быть обеспокоены тем, что сосредоточение на своем счастье эгоистично, вы с меньшей вероятностью будете отвлекаться на вещи, которые кажутся интересными в данный момент, но на самом деле не являются тем, чего вы хотите, когда вы настроены на свои собственные желания. Если вам трудно распознать это самостоятельно, хороший разговор с кем-то может помочь.

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