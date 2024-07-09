В июле 2024 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.

Дмитрий Лазуткин, спикер Министерства обороны, сообщил, что в настоящее время военнообязанные граждане должны проходить ежегодную военно-врачебную комиссию. Это требование действует даже во времена военного положения. Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"ВЛК во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом нужно помнить, потому что в мирное время - раз в 5 лет", - пояснил Лазуткин.

В июле 2024 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону о мобилизации, определенные категории мужчин мужского пола обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию и медицинскую и социальную экспертизу (МСЭК). Это касается мужчин, которые после 24 февраля 2022 получили статус лица с инвалидностью. Также уточнено, что граждане до 25 лет должны также пройти военно-врачебную комиссию.

В то же время для двух категорий мужчин отменена обязанность проходить военно-врачебную комиссию: это те, кто имеет отсрочку или бронирование от мобилизации.

Дополнительно следует отметить, что военнообязанный имеет право отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), если его принуждают к ТЦК и при этом нарушают установленные правила медицинской комиссии. По словам адвоката Романа Симутина, это касается ситуаций, когда призывника доставляют в ТЦК против его воли, не соблюдая процедуры.

Также следует отметить, что основой для обжалования решения ВЛК может быть неправильная оценка наличия или отсутствия заболевания, неправильный выбор степени заболевания или отсутствие индивидуализации при оценке пригодности гражданина к военной службе.

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