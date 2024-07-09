Украинские 50 копеек можно продать более чем за 10 тысяч - стало известно, какая монета больше всего ценится.

Монеты стоимостью 50 копеек очень ценны для коллекционеров, которые готовы тратить тысячи гривен за определенные редкие виды этих монет. Впрочем, ценным считаются не все экземпляры. Об этом сообщили специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Монета стоимостью 50 копеек 1992, разновидности 3ВАг, по данным специалистов по ресурсу "Монеты-ягодки", может быть продана за сумму от 4 000 до 11 000 гривен. Эту монету отличает толстый средний зуб трезубца, рисунок диаметром 17,7 мм, кисть с номером 1, имеющая 4 отдельные ягоды и пятая ягода слилась с венком, а также гладкая группа.

Также на рынке можно найти 50 копеек 2001 года, которую можно продать около 1 500 гривен. Цена обусловлена ​​низким тиражом, составлявшим всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

Монета стоимостью 50 копеек 1994, разновидности 1.1АГм, по данным специалистов, может быть продана за сумму от 2 000 до 4 000 гривен. Отличается эта монета небольшим отверстием в нижней части трезубца, наличием промежутка в виде трапеции между листком и отростком, а также с мелкой насечкой.

Также на рынке можно встретить еще одну разновидность этой монеты, с номером 2АГм, где большие отверстия в нижней части трезубца выглядят как трапеции. Эту монету можно продать по цене от 5 до 30 гривен в зависимости от состояния и спроса на рынке.

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