В Одессе будут судить начальника цеха оборонно-промышленного предприятия за служебную халатность. Как сообщают правоохранители, он допустил растрату почти 190 тысяч гривен, выплатив зарплату работникам, не выходившим на работу.

По информации Полиции Одесщины , с января 2023 по январь 2024 начальник цеха не контролировал присутствие двух своих подчиненных, которые не появлялись на рабочих местах. Несмотря на это он продолжал фиксировать их полную занятость в табелях учета рабочего времени.

Следствие установило, что 50-летний работник цеха прогуливал в течение года почти 900 часов, за которые получил 36 тысяч гривен. Другой работник, в возрасте 44 лет, за отсутствие в течение 1336 часов получил 153 тысяч гривен зарплаты.

Начальника цеха подозревают в небрежном исполнении служебных обязанностей, что привело к нанесению государству ущерба на сумму почти 190 тысяч гривен. Часть незаконно полученных средств уже возвращена.

Обвинительный акт в отношении руководителя уже был передан в суд. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до 68 тысяч гривен, исправительные работы или ограничение свободы до трех лет.