Стало известно, грозит ли повышение тарифов на коммунальные услуги до конца 2024 года. Украинцам объяснили, повлияют ли требования МВФ на рост коммунальных тарифов. Об этом сообщил нардеп Олег Семинский в комментарии "Новости. Live".

В 2024 году некоторые тарифы на коммунальные услуги в Украине уже выросли, в частности цены на электроэнергию повысились почти вдвое.

Отмечено, что представители МВФ уже высказали украинским чиновникам рекомендацию рассмотреть возможность отмены моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Однако пока нет официальных документальных подтверждений тому. В настоящее время МВФ не требует от правительства Украины повышать тарифы на коммунальные услуги до конца 2024 года.

"Они просто выражают свое видение. Надо опять-таки исходить из реалий, которые мы имеем в стране - война, доходы населения и т.д. Идея повышения тарифов возникла не просто так. В частности, рост стоимости электроэнергии объясняется значительными повреждениями энергосистемы. В результате атак россиян, только весной 2024 года Украина понесла ущерб в размере 1 миллиарда долларов", - пояснил нардеп.

Он также пояснил, что для обновления энергосистемы необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Один из возможных вариантов сбора этих ресурсов – это повышение тарифов на коммунальные услуги.

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