Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала детально, как приготовить мясо в маринаде, сделанном на пиве.

В этот раз на своей странице в социальной сети бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом изысканной индейки, сделанной с особым маринадом на пиве. Это блюдо станет настоящим украшением любого праздничного стола, поражая своим вкусом и хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Для индейки:

Голень индейки – 1 шт.

Чеснок – 1/2 головки

Масло – 20 г

Томатное пюре – 2 ст.л.

Паприка – 1/2 ч.л.

Острый перец – 1/2 ч.л.

Кориандр – 1/2 ч.л.

Соль – 10 г

Пиво – 1/2 стакана

Тыква – 300 г

Для маринада:

Масло – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Соевый соус – 1 ст.л.

Паприка – 1/2 ч.л.

Острый перец – 1/3 ч.л.

Соль – 3 г

Приготовление

Разрубите кость в узкой части голени или попросите об этом в магазине. Поднимите кожу вверх и зачистите кость, чтобы вынуть ее полностью, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Ножом сделайте отверстия по всей голени для шпигования чесноком и маслом. Немного посолите чеснок и масло, затем шпигуйте ими мясо. Дополнительно смажьте голень маслом сверху и под кожей.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, далее смешайте соль, кориандр, паприку, острый перец и томатное пюре. Смажьте голень этой смесью под кожей и сверху. Поставьте голень на стакан с пивом и заверните в пакет для запекания.

Оставьте мясо мариноваться на 2-4 часа. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте голень в течение 1 часа. Нарежьте тыкву ломтиками.

Смешайте растительное масло, соевый соус, чеснок, острый перец, паприку и соль для маринада. Смажьте ломтики тыквы маринадом. Запекайте тыкву при 200 градусах в течение 15-20 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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