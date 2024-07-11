В этот раз на своей странице в социальной сети бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом изысканной индейки, сделанной с особым маринадом на пиве. Это блюдо станет настоящим украшением любого праздничного стола, поражая своим вкусом и хрустящей корочкой.
Ингредиенты
Для индейки:
- Голень индейки – 1 шт.
- Чеснок – 1/2 головки
- Масло – 20 г
- Томатное пюре – 2 ст.л.
- Паприка – 1/2 ч.л.
- Острый перец – 1/2 ч.л.
- Кориандр – 1/2 ч.л.
- Соль – 10 г
- Пиво – 1/2 стакана
- Тыква – 300 г
Для маринада:
- Масло – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Паприка – 1/2 ч.л.
- Острый перец – 1/3 ч.л.
- Соль – 3 г
Приготовление
Разрубите кость в узкой части голени или попросите об этом в магазине. Поднимите кожу вверх и зачистите кость, чтобы вынуть ее полностью, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Ножом сделайте отверстия по всей голени для шпигования чесноком и маслом. Немного посолите чеснок и масло, затем шпигуйте ими мясо. Дополнительно смажьте голень маслом сверху и под кожей.
"Мастер Шеф" Литвинова добавила, далее смешайте соль, кориандр, паприку, острый перец и томатное пюре. Смажьте голень этой смесью под кожей и сверху. Поставьте голень на стакан с пивом и заверните в пакет для запекания.
Оставьте мясо мариноваться на 2-4 часа. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте голень в течение 1 часа. Нарежьте тыкву ломтиками.
Смешайте растительное масло, соевый соус, чеснок, острый перец, паприку и соль для маринада. Смажьте ломтики тыквы маринадом. Запекайте тыкву при 200 градусах в течение 15-20 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.