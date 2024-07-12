Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт со свининой в сладком маринаде и с легкой горчинкой.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как удивить близких и поделилась рецептом свиных ребрышек, запеченных в томатной глазури. Это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое покорит за столом.

Ингредиенты:

Свиные ребра – 1 кг

Соль – 7 г

Перец – 3 г (или по вкусу)

Томатное пюре – 100 г

Мед – 1 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Приготовление:

Очистите ребра от пленок. Посолите и поперчите ребра по вкусу. Заверните их в фольгу. Разогрейте духовку до 200 градусов, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Положите завернутые в фольгу ребра на противень и отправьте в духовку на 1,5 часа. В миске смешайте томатное пюре, мед, соевый соус и горчицу до однородной массы. Через 1,5 часа достаньте ребра из духовки и разверните фольгу.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смажьте ребрышки приготовленной глазурью. Поставьте ребра обратно в духовку на 5-10 минут до образования золотистой корочки.

Перед подачей дополнительно смажьте ребра оставшейся глазурью. Подавайте свиные ребрышки горячими, наслаждаясь их нежностью и насыщенным вкусом, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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