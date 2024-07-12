Экс-судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить нежную пасту с мясом и соусом.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети своим любимым рецептом пасты болоньезе. Она совершенствовала этот рецепт в каждую свою поездку в Италию, подчеркивая важность правильного способа приготовления.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

Фарш (говядина + свинина 50/50) – 700 г

Лук – 200 г

Морковь – 250 г

Чеснок – 3 зубчика

Сельдерей – 50 г

Оливковое масло – 20 г

Сухое красное вино – 100 мл

Томатное пюре – 330 г

Вода – 1 л

Орегано – 1 ч.л.

Базилик – 1 ч.л.

Черный молотый перец – 1/4 ч.л.

Паста (например, пенне) – 250 г

Пармезан (для подачи) – 2 ч.л.

Приготовление:

Нарежьте или мелко натрите лук, морковь, чеснок и сельдерей. В казане разогрейте оливковое масло на большом огне. Добавьте нарезанные овощи и тушите, помешивая, пока не выпарится вся влага, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Постепенно добавляйте фарш небольшими порциями, чтобы он обжаривался, а не варился. Влейте красное вино и выпаривайте его на большом огне.

"Мастер Шеф" Литвинова поделилась, после добавьте томатное пюре. Накройте казан крышкой и тушите на малом огне 1 час. В конце добавьте специи. Отварите пасту по инструкции на упаковке.

Переложите пасту в сковороду с соусом болоньезе, добавив 100-150 мл воды, в которой варилась паста.

Перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. Подавайте пасту болоньезе с тертым пармезаном. Остатки соуса болоньезе можно заморозить. Это поможет сэкономить время при следующем приготовлении, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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