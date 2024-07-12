На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети своим любимым рецептом пасты болоньезе. Она совершенствовала этот рецепт в каждую свою поездку в Италию, подчеркивая важность правильного способа приготовления.
Ингредиенты (на 2-3 порции):
- Фарш (говядина + свинина 50/50) – 700 г
- Лук – 200 г
- Морковь – 250 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Сельдерей – 50 г
- Оливковое масло – 20 г
- Сухое красное вино – 100 мл
- Томатное пюре – 330 г
- Вода – 1 л
- Орегано – 1 ч.л.
- Базилик – 1 ч.л.
- Черный молотый перец – 1/4 ч.л.
- Паста (например, пенне) – 250 г
- Пармезан (для подачи) – 2 ч.л.
Приготовление:
Нарежьте или мелко натрите лук, морковь, чеснок и сельдерей. В казане разогрейте оливковое масло на большом огне. Добавьте нарезанные овощи и тушите, помешивая, пока не выпарится вся влага, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Постепенно добавляйте фарш небольшими порциями, чтобы он обжаривался, а не варился. Влейте красное вино и выпаривайте его на большом огне.
"Мастер Шеф" Литвинова поделилась, после добавьте томатное пюре. Накройте казан крышкой и тушите на малом огне 1 час. В конце добавьте специи. Отварите пасту по инструкции на упаковке.
Переложите пасту в сковороду с соусом болоньезе, добавив 100-150 мл воды, в которой варилась паста.
Перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. Подавайте пасту болоньезе с тертым пармезаном. Остатки соуса болоньезе можно заморозить. Это поможет сэкономить время при следующем приготовлении, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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